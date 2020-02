Trotz Hochwassers ist die Monsterbaustelle im Plan

Der Fischaufstieg des Ennskraftwerks in Garsten wird die Wanderung von Wasserorganismen und Fischen fördern. Er ist so dimensioniert, dass auch der ein Meter lange seltene Huchen, „Donaulachs“ genannt, gegen den Strom schwimmen kann. Der Fischaufstieg, für den die Ennskraftwerke AG rund vier Millionen Euro in die Hand nimmt, wird in drei Abschnitten errichtet, zwei sind bereits fertig gestellt. Rund 30 Becken wechseln sich mit Naturpassagen ab, um Höhe zu überwinden.