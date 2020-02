Kontrollen in Ei-Betrieb waren bisher unauffällig

Amtliche Proben und Revisionen beim unter Betrugsverdacht stehenden eierverarbeitenden Betrieb in Niederösterreich haben in den vergangenen beiden Jahren keinen Zweifel an der Lebensmittelsicherheit aufkommen lassen. Von den kolportierten Missständen hatte die Kontrollbehörde am 16. Dezember 2019 erfahren. Danach sei seitens der Staatsanwaltschaft und Polizei angeordnet worden, Tätigkeiten zu unterlassen, um die Ermittlungen nicht zu behindern oder zu erschweren, teilte die Abteilung für Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelkontrolle mit. Das betroffene Unternehmen selbst gab weiter keine Stellungnahme zu den Vorwürfen ab.