Ältester Klub der Welt in Wien - so tickt der Boss

Am 1. Juni kommt es auf der Hohen Warte zu einem regelrecht historischen Fußballspiel: Die Vienna trifft auf den ältesten Klub der Welt, den Sheffield FC. Dessen Chairman, Richard Tims, hat zur Einstimmung auf das Spiel - das übrigens live auf krone.at und krone.tv zu sehen sein wird - das krone.tv-Studio aufgesucht und dort mit Michael Fally über das geschichtsträchtige Spiel, den Alltag in der siebenten englischen Liga, Gemeinsamkeiten zwischen dem Sheffield FC und Real Madrid, die Zukunft von Traditionsvereinen und das Ansehen des österreichischen Fußballs in England (alles im Video oben).