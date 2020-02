Hiobsbotschaft: Jetzt bangt Sturm um seinen Star!

Wann und wo der Eingriff erfolgt, steht noch nicht fest. Fix ist aber, dass der 23-Jährige der Truppe von Nestor El Maestro wohl Minimum sieben, acht Wochen fehlen wird! Im besten Fall kann Despodov, der bei Serie-A-Klub Cagliari noch bis Sommer 2023 unter Vertrag steht, also maximal im Saisonfinish helfen. Im schlimmsten Fall gibt’s aber wohl gar keine Einsätze mehr für den bulgarischen Teamspieler. Was die Sorgenfalten in Graz - auch angesichts der zuletzt mageren Offensiv-Darbietungen - groß werden lässt: Denn die 14 Scorerpunkte von Despodov waren wie eine Lebensgarantie für Sturm im Herbst