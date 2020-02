49-Jährige stahl 19 Mal Werkzeuge aus Baumarkt

Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro hat eine 49-jährige Frau in Grazer Baumärkten mitgehen lassen. Das hochpreisige Diebesgut hat sie in ihrer Handtasche aus den Geschäften transportiert und soll es dann in Kroatien auf Flohmärkten gewinnbringend an ihre Auftraggeber weiterverkauft haben, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mit.