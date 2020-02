Agnes Obel: „Bin lieber peinlich als klinisch“

Wenn du jemand bist, der gerne alleine und einsam an seinen Songs schraubt, macht dir das Livespielen denn dann überhaupt Spaß?

Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. (lacht) Ich bin keine geborene Performerin und das weiß ich auch. Ich hatte anfangs richtig großes Lampenfieber und spüre das noch heute manchmal, aber mittlerweile habe ich etwa 1000 Konzerte gespielt und natürlich viel an Routine gewonnen. Ich habe aber auch ein paar Tricks gelernt, die mir helfen. Ein Konzert zu spielen ist eigentlich ähnlich einer Aufnahme im Studio, man muss es sich einfach so vorstellen. Der Moment zählt überall und die Intensität ist immer da. Live verändern sich die Songs auch immer etwas. Manche Songs klingen in einer Stadt, wo gerade etwas passiert oder Wahlen bevorstehen, politischer als sie eigentlich gedacht sind. Es gibt viele Dinge außerhalb deiner Kontrolle, die passieren können. Ich lerne immer noch dazu, aber es wird immer leichter und besser, auf die Bühne zu gehen. Ich habe so lange an „Myopia“ gearbeitet, dass ich manchmal das Gefühl habe, alles wäre nur in meinem Kopf. Dann stehe ich aber auf der Bühne, spiele die Songs Menschen vor und kann das gar nicht richtig fassen. (lacht) „Island Of Doom“ oder „Won’t You Call Me“ sind sehr private Songs und es ist schon verwirrend, wenn die Mädels in meiner Band die Backgroundstimmen singen. Es geht auch darum, dass man diese so manifestierten Songs auch gehen lassen kann. Eigentlich ist das schon gesund. (lacht)