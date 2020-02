Osttirol: Mit Rodel gegen Absperrung gekracht

Erneut ereignete sich ein schwerer Rodelunfall in Tirol - dieses Mal in Kals am Großglockner! Ein Deutscher (41) fuhr mit seinem 8-jährigen Sohn auf einer Leihrodel die Piste entlang. Aus bisher ungeklärter Ursache prallten sie gegen eine Pistenrandabsperrung und zogen sich erhebliche Verletzungen zu.