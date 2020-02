Grazer Altstadt-Kriterium feiert großes Comeback

Einer dieser Profis ist Stephan Rabitsch. Der Wahlgrazer geht als Titelverteidiger in die neun Rennen umfassende Radliga. Und der 28-Jährige brennt bereits auf sein Heimevent. „Das ist eine coole Idee. Beim letzten Bewerb 2007 bin ich noch in der U17 gefahren, jetzt geh ich in der Elite an den Start. Das wird ein großes Spektakel“, ist die Vorfreude bei Rabitsch riesengroß. Das Kriterium ist eigentlich nicht seine ganz große Stärke - dass er’s aber kann, zeigte er im Vorjahr mit Platz zwei bei der Meisterschaft. „So ein Bewerb ist ganz schön schwierig, denn bei so einem schmalen Kurs musst du vom Start weg unter den ersten Zehn sein, sonst hast du keine Chance mehr“, weiß Rabitsch. „Daher muss ich gleich Vollgas geben!“