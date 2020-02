Steirische Obstbauern brennen für den Erfolg

Fünffacher Sieger

Gusti und Hubert Hirtner aus St. Lorenzen im Mürztal waren schließlich die ganz großen Abräumer: Der fünffache Landessieg macht sie zu den Stars in der Schnapsbrennerszene! „Aus reifen Birnen und Marillen den feinsten Geschmack in die Flasche zu bringen, das ist unsere Leidenschaft“, freut sich das Ehepaar über den Erfolg, mit dem sie, so wie die weiteren Landessieger, ihre Flaschen adeln dürfen.