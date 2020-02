Sanierungsarbeiten im Andräviertel starten

Die Stadt Salzburg erneuert von März 2020 bis Ende Oktober 2021 rund 1,1 Kilometer Kanal in Teilen der Faberstraße, Auerspergstraße, Rupertgasse, Lasserstraße und Paris-Lodron-Straße. Begonnen wird am Montag, 2. März, in der Faberstraße zwischen Markus-Sittikus-Straße und Auerspergstraße. "Baustellen sind nie lustig. Zu Fuß und mit dem Fahrrad sind die Wohnungen, Geschäfte und Lokale aber jederzeit erreichbar", so Umwelt- und Baustadträtin Martina Berthold.