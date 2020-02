Jazz-Diva mit neuer Musik in Linz

Die Höhepunkte in Dianne Reeves Lebenslauf nehmen kein Ende: Ganze fünf Grammys stehen bei ihr im Regal, als erste Sängerin überhaupt konnte sie den Preis von 2001 bis 2003 in drei aufeinanderfolgenden Jahren abstauben. Ausgezeichnet wurde sie auch für den Soundtrack des Films „Good Night, and Good Luck“ von George Clooney, der sechsfach für den Oscar nominiert war. Die Jazz-Diva wurde zudem mehrfach von Ex-US-Präsident Barack Obama eingeladen, im Weißen Haus in Washington zu singen: „Das war immer unglaublich, ich fühlte mich so willkommen. Die Obamas sind bodenständig, es fühlte sich gleich so an, als würde ich sie schon lange kennen.“