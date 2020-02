Bekam Grazer Direktorin einen „Maulkorberlass“?

Die Schulleiterin dürfe ausschließlich als Privatperson an der Pressekonferenz teilnehmen und müsse jeglichen Hinweis auf ihren Beruf meiden, hieß es jedoch in einem Telefonat mit der Bildungsdirektion Steiermark. Diese angebliche „Weisung“ wurde der Frau auch noch einmal via E-Mail erteilt. Darin wird klar gestellt: „Wir haben vereinbart, dass Sie an diesem Gespräch als Privatperson teilnehmen, nicht aber in Ihrer Rolle als Schulleiterin.“