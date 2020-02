Die schönsten Alpakas leben am Katschberg

„Das Vlies der Götter“ – so wird Alpakawolle nicht zu unrecht genannt. Ihr Haarkleid zählt zu den edelsten Wollarten und ist weltweit heiß begehrt. 34 der zu den Kamelen zählenden Tiere leben am Katschberg. Unter ihnen gleich sieben Zuchttiere, die jetzt bei einer Schau in Graz höchst erfolgreich waren.