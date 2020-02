Orkantief bringt Tirol spanische Frühlingsluft!

Am Sonntag setzt der „Frühling“ im Februar abermals einen drauf. Die Null-Grad-Grenze klettert bei freundlichem Wetter auf über 3000 Meter – in 2000 Meter Höhe hat es bis zu 9 Grad plus, im Tal 10 bis 15 Grad plus. „In sonnigen Lagen in 1000 Metern kann es sogar bis zu 17 Grad geben“, betont Pfurtscheller.