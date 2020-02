Zum Lehnberghaus und Aussichtspunkt Lacke

Rodler peilen – stets in gleichbleibender Richtung – das Lehnberghaus an. Unmittelbar davor, in rund 1500 Metern, bietet sich freilich Schneeschuhwanderern die Möglichkeit, den in der Regel gut erkennbaren Spuren der Skitourengeher zu folgen. Die leiten rechter Hand in lawinensicherem Gelände in einem Rechtsbogen nach oben und später etwas steiler im lichten Wald empor auf einen Rücken zum tollen Aussichtspunkt Lacke (1704 m).