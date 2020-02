Das erwartet Sie in „Entenfellners Tierwelt“

Ein Ausreißer auf vier Pfoten

Nicht selten haben Hunde ihren eigenen Kopf und wollen nicht so wie Frauchen oder Herrchen. Genauso geht es Gabi mit ihrem 2-jährigen „Enzo“. Für sie wird jeder Spaziergang zur Last, denn sobald ihr Liebling abgeleint wird, sprintet er davon. Gabis Rückrufe ignoriert der Tibet-Terrier gekonnt. Während „Enzo“ Spaß hat, ist sein Frauchen am Verzweifeln – Hilfe muss her!