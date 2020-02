Hackschnitzellager im Tennengau in Flammen

Alarmstufe 2 in Abtenau im Tennengau: Ein Hackschnitzellager stand am Donnerstag in Flammen. Die Löscharbeiten waren vor allem wegen der Größe des Lagers schwierig. „Wir sind noch im Einsatz, die Löscharbeiten werden wahrscheinlich noch bis Nachmittag andauern“, so Kommandant Alwin Bachler. Das Holz habe sich wahrscheinlich selbst entzündet.