Bahnhof Mürzzuschlag ist derzeit Riesen-Baustelle

Alte Fundamente freigelegt

Im Zuge der Umbauarbeiten des Bahnhofes Mürzzuschlag haben Archäologen auch Fundamente des alten, sogenannten „Semmeringer Heizhauses“ freigelegt - eines von vier Heizhäusern in Mürzzuschlag, die in den 1860er-Jahren in Betrieb gingen und mit der Elektrifizierung der Strecke abgetragen wurden - die Fundamente waren geblieben. In Heizhäusern wurden die Dampflokomotiven angeheizt und gewartet. An der Stelle des alten Heizhauses entsteht das Fundament für die Gleishalle des zukünftigen Instandhaltungs-Stützpunkts.