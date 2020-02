Coronavirus: Graz kriegt Touristen-Minus zu spüren

Hälfte der Nächtigungen storniert

Und: „Dass Februar und März zu jenen Monaten gehören, in denen die asiatische Quote gering ist.“ Dennoch: 1000 Nächtigungen waren gebucht - mindestens die Hälfte, so schätzt Hardt-Stremayr, wurden bislang schon storniert. Und die vielen Tagesgäste bleiben aus. Stremayr: „Damit erwischt es Wien und Salzburg aber noch viel ärger als uns.“