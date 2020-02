Spitäler-Streit spitzt sich zu

„Wie kann es sein, dass eine Firma ohne Zulassung medizinische Gasanlagen verbauen darf?“, echauffieren sich derzeit die Neos in Niederösterreich. Konkret soll das laut einem Addendum-Bericht unter anderem nämlich auch in den Spitälern in St. Pölten und Wiener Neustadt passiert sein. „Das wirft kein gutes Licht auf das Spitalsmanagement“, ärgert sich etwa die pinke Gesundheitssprecherin Edith Kollermann.