Kreissl-Klartext: „Sturm heißt nicht Hollywood!“

Die Grazer wollen sich mit Beginn der Frühjahrsmeisterschaft am Samstag gegen Mattersburg die bisher fehlende Konstanz erarbeiten. Kreissl: „Es gelingt uns bei gefühlt richtig viel Potenzial nicht, das konstant in Erfolge einzubringen.“ Als Fünfter erfülle man die eigenen Ansprüche derzeit nicht. „Wenn du als Sturm Graz über eineinhalb Jahre nie mehr als zweimal am Stück gewinnst, kannst du nicht von den ganz großen Dingen träumen.“