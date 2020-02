Sturmtief „Sabine“: Wind trug Teile des Daches ab

Heftige Nachwehen im wahrsten Sinn des Wortes verursachte das Sturmtief „Sabine“ am Dienstag in Tirol. So deckte der Sturm gegen Mittag Teile des Daches des großen Thermenhotels in Längenfeld im Ötztal ab, wodurch ein Pkw beschädigt wurde. Die Feuerwehr war daraufhin mit umfangreichen Aufräumarbeiten beschäftigt. Es entstand beträchtlicher Sachschaden, verletzt wurde aber niemand.