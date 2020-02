Tirol und der Sport: Eine untrennbare Symbiose

In Zahlen bedeutet das, dass zwei Drittel der Tiroler mindestens einmal in der Woche Sport betreiben. Im Winter am liebsten auf Skiern oder am Snowboard (33%), im Sommer auf den Rädern (35%). 34 Prozent sind Mitglieder in Sportvereinen, 52 Prozent haben im vergangenen Jahr eine Sportveranstaltung besucht. Am liebsten ist der Tiroler dabei in der Natur (67%). Hauptmotive sind Gesundheit (79%) und Spaß (48%).