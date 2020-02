Pilz deckt 2017 Spionage-Netzwerk von Erdogan auf

Es sind schwere Vorwürfe, die Peter Pilz am 10. Februar 2017 gegen den türkischen Präsidenten Erdogan erhebt: Bei einer unter Polizeischutz stehenden Pressekonferenz präsentiert der damalige Sicherheitssprecher der Grünen brisante Dokumente aus der türkischen Botschaft in Wien. Diese sollen belegen, dass es nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei im Juli 2016 gezielte Anordnungen aus Ankara gab, Erdogan-Gegner in Österreich zu bespitzeln.