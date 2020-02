Uni Salzburg sagt China-Austauschprogramm ab

Aufgrund der unsicheren Situation mit dem Corona-Virus in China setzt die Universität Salzburg in diesem Jahr ein seit 2007 laufendes Austauschprogramm mit der Fudan Universität in Shanghai aus. Betroffen sind elf Master-Studierende der Kommunikationswissenschaft, die ab der zweiten Februar-Hälfte ein Semester „Media and Communication Management“ (MCM) an der Partneruniversität studiert hätten.