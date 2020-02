Graz: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Gegen 4 Uhr früh langte bei der Polizei eine Anzeige über einen Einbruch in ein Vereins-Klubhaus im Grazer Bezirk Geidorf ein. Drei Polizeistreifen und eine Polizeidiensthundestreife rückten sofort zum Tatort aus und fanden eine aufgebrochene Tür vor. Der Tatverdächtige - ein 20-jähriger Afghane - befand sich noch im Gebäude und konnte von den Polizisten auf frischer Tat geschnappt werden. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Graz eingeliefert und befindet sich in Haft.