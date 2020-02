Mit Testament den Helfern gedankt

Karl Kolinowitz ist tief mit dem Roten Kreuz in Wiener Neustadt verbunden - so tief, dass er nach seinem Tod den Großteil seines Nachlasses spendete. Und der reicht für ein neues Einsatzfahrzeug! Mit einem Schriftzug an diesem Auto erinnern die Retter an den Spender, der schon in der Vergangenheit große Summen überwies.