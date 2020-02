Politik drückt bei der Öffi-Reform aufs Gas

Die Mitarbeiter der Salzburg AG sollen von Beginn an in den Prozess miteinbezogen werden. Deshalb wurden die Betriebsräte Hans Grünwald (Zentralbetriebsrat Vorsitzender), Frank Conrads, Friedrich Adelsberger und Josef Mitterbauer am Freitag über die wichtigsten Punkte informiert. Unter anderem ist eine Gesamtrechtsnachfolge inklusive aller Mitarbeiter und Anlagen des Verkehrs geplant. Haslauer stellte dabei klar, dass es auf keinen Fall zur Verschlechterung der Arbeitsbedingungen kommen werde.