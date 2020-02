Kauffrau sponsert regionale Lebensmittel

Die Idee für eine sinnvolle „letzte Chance“ für viele Lebensmittel hatte eigentlich Lehrerin Jaqueline Friedrich. „In der Neuen Mittelschule wurde einfach immer seltener gekocht und das wollte sie wieder aufgreifen“, erklärt Eveline Obermann, die bereits vor 15 Jahren als selbstständige Kauffrau den Spar-Markt in Obervellach übernommen hat. Produkte, die noch am selben ihr Mindestverbrauchsdatum übersteigen würden, sponsert sie nun an die Schule. Obermann: „Die Kinder lernen so nicht nur zu kochen, sondern auch einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln.“ Weniger Müll entsteht obendrein.