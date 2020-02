Pelziger Nussdieb von ARBÖ-Mitarbeiter „überführt“

Gütlich getan hatte sich das diebische Eichhörnchen übrigens am Nussvorrat des Mannes, den er in seiner Garage aufbewahrte - und eine einzelne Walnuss sollte den Besitzer auf die Spur des Versteckes bringen, als sich das Lager nach und nach zu leeren begann. Denn diese hatte der pelzige Sammler in seinem Lagerungseifer vergessen und neben dem Fahrzeug liegen gelassen.