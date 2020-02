Klum zu Baby-Gerüchten: „Vielleicht wächst da was“

Wiener „Topmodel“-Kandidatin mit Heidi in New York

Der sei mit seiner Band Tokio Hotel momentan nämlich in Berlin, danach in Paris. „Und dann sehen wir uns nächste Woche passend zum Valentinstag wieder“, so Klum. Und was steht an am Tag der Verliebten? „Hmmmm, was machen wir denn am Valentinstag? Also ich weiß, was ich mache, aber: Pssssst!“, zeigte sich Heidi Klum geheimnisvoll.