Ausnahmemusiker Falco verunglückt 1998 tödlich

1957 kommt in Wien Johann Hölzel zur Welt, später bekannt unter seinem Künstlernamen Falco. 1982 bringt er seine erste Platte inklusive der Hitsingle „Der Kommissar“ auf den Markt. Falcos Stil ist neu und revolutionär, gewürzt mit Wiener Schmäh. Mit „Rock Me Amadeus“ gelingt ihm sogar der internationale Durchbruch: Ganze drei Wochen hält sich die Single auf Platz 1 der US-Charts. Am 6. Februar 1998 verunglückt Falco in seiner Wahlheimat Dominikanische Republik tödlich. Sein Wagen wird bei einer Parkplatzausfahrt von einem Bus gerammt. Österreichs erfolgreichster Pop-Musiker ist sofort tot.