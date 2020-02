Wiener Airport: Muslime wollen größeren Gebetsraum

Laut „Kurier“ gibt es derzeit drei Andachtsräume am Flughafen Schwechat: einen im öffentlichen Bereich, zwei weitere in den Terminals nach der Bordkartenkontrolle. Muslime können sich am Airport auch Gebetsteppiche ausleihen. IGGÖ-Präsident Ümit Vural habe demnach erklärte, dass die Kapazität des öffentlichen Raumes nicht ausreiche - Gläubige hätten ihre Teppiche schon vor die Tür legen müssen.