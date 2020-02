Seine Ticks, seine Schwächen, sein erster Kuss!

Robert Palfrader ist in aller Munde: Mit „Echt fett!“ spielte er sich in die Herzen der Zuseher, als „Kaiser“ hat er sich Kultstatus erarbeitet. Mittlerweile ist er viel gebuchter Schauspieler für Top-Produktionen wie „Braunschlag“, „Walking On Sunshine“ (ORF 1, immer dienstags um 20.15 Uhr) und „Pregau - Kein Weg zurück“. Adabei-TV traf den Entertainer zum Blitzinterview und entlockte ihm ein paar private Geheimnisse.