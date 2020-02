Steirische Klimatechnik-Firma ist insolvent

Das obersteirische Unternehmen Climacraft, das sich auf Heizung, Lüftung und Sanitärtechnik spezialisiert hat, ist insolvent. Wie die Kreditschutzverbände KSV, Creditreform und AKV am Dienstag mitteilten, stehen Passiva in Höhe von 2,6 Millionen Euro Aktiva von 1,37 Millionen Euro gegenüber. Etwa 115 Gläubiger sind betroffen, das Unternehmen mit Sitz in Leoben soll mit 24 Mitarbeitern fortgeführt werden.