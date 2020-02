Skifahrer (24) krachte in Stahlseil und starb

Mann krachte in voller Fahrt gegen Stahlseil

Der 24-Jährige fuhr in Hocke an dem Gerät vorbei, auf dem das Warnlicht aktiviert war. Er hatte in der Dunkelheit das Stahlseil aber nicht bemerkt. Der Mann krachte in voller Fahrt dagegen. Dabei erlitt der Oberkärntner schwerste Verletzungen an Hals und Oberkörper. Die von den Pistenarbeitern alarmierten Rettungskräfte mussten den Verletzten mehrmals reanimieren, bevor er mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden konnte, wo er schließlich verstarb.