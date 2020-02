Staatsoper: „Fidelio“-Experiment löst Buhorkan aus

Ehemann wird als politischer Oppositioneller verschleppt

Aus dem Inhalt zu „Fidelio“: Leonore macht die traumatische Erfahrung, dass ihr Mann Florestan - ein politischer Oppositioneller - verschleppt wird und in einem der unübersichtlichen Gefängnisse des Landes verschwindet. Dieser Moment bringt sie in einen Ausnahmezustand. Die Figur spaltet sich (in Sängerin und Schauspielerin), und sie beginnt einen Dialog mit sich selbst, der dem Publikum die Innensicht auf Leonore ermöglicht - in all ihren Ängsten, Zweifeln und Fragen. Im Laufe des Abends begibt sie sich auf eine Reise zu ihrem Mann, aber auch zu sich selbst. In dieser Konstellation übernimmt die Schauspielerin den Part der Fragenden, immer wieder Zweifelnden. Die Sängerin ist zuversichtlicher und spricht und singt sich selbst immer wieder Mut zu.