Schloss Reinthal ist jetzt im Visier der Ermittler

Johann Höllwart war ein schillernder Unternehmer: Auf seiner Visitenkarte stehen die Glasfassade des neuen World Trade Centers in New York und die „blaue Blase“, wie das Grazer Kunsthaus auch genannt wird. Hinter dem Hauptbahnhof zog er einen Wolkenkratzer hoch. Doch die Bäume wuchsen für ihn nicht in den Himmel: 2017 schlitterte seine SFL Technologies in die Pleite – und die steirische Wirtschaft stand unter Schock. Als Gründe wurden damals Misserfolge mit einem Elektrofahrzeug und ein Streit wegen eines Groß-Projekts in Wien genannt.