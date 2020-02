Die Koppler stehen unter Strom

Lange schwelt die Wut der Koppler gegen die 380-kV-Leitung. Gestern ließen sie wieder Dampf ab. Rund 200 Menschen trafen sich am Fuße des Nocksteins. Dass die Politik in Bayern kürzlich ein 160 Kilometer langes Erdkabel beschlossen hat, sorgt für zusätzlichen Ärger. Zeige es doch, was auch in Salzburg möglich wäre.