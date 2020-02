Die „Grauen Wölfe“ heulen auch in Tirol

Nationalisten feiern in städtischem Zentrum

Rammerstorfer sieht die Festungsstadt samt Peripherie als „Auslands-Zentrum“ der MHP und der „Grauen Wölfe“ in Tirol – mit guten Kontakten in den bayrischen Raum und in andere Bundesländer. „Diese Community ist ja zudem noch sehr mobil. Dass ihre Mitglieder aus Bayern, Salzburg und Oberösterreich zu Veranstaltungen nach Kufstein anreisen, ist keine Seltenheit“.