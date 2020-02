Traumatisierte „Vögel“ können nicht fliegen

Grandioses Bühnenbild

Das unterstreicht Regisseur Sandy Lopičić, indem er vor allem auf die bildhafte Wucht der Inhalte und auf die treibende Kraft der Musik von Raphael Meinhart, Miloš Milojević und Sašenko Prolić setzt. Die zentrale Frage des Stücks, inwieweit sich die Traumata der Geschichte in der DNA eines Einzelnen fest- und weiterschreiben, machen er und Ausstatterin Vibeke Andersen in einem grandiosen Bühnenbild sichtbar: Die Figuren bewegen sich in einem und um einen gigantischen Glaskasten in der Form eines Y-Chromosoms. Ganz wörtlich dreht sich alles um das Erbgut, das langsam freigelegt wird und das man doch nie ganz versteht.