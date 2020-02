Zwei Lungauer helfen in Indien

Zum vierten Mal organisierte der Holländer und Wahl-Lungauer Michael Kors (er heißt wirklich wie der US-Modedesigner) schon ein Impf-Team im Rahmen der großen Rotary-Aktion, die weltweit schon seit 1985 läuft. Heute infizieren sich weltweit nur noch wenige neu mit Polio. „Unsere Gruppe hat selbst auch Tausende von Kindern geimpft“, erzählt Kors, der gerade aus Moradabad in Indien zurückkehrte. Jedes Jahr fliegen Mitglieder auf eigene Kosten in die Krisenregionen und investieren dort auch viel Zeit. Kors war schon in Ghana und in Pakistan. Erstmals begleitete auch der Lungauer Bezirksjägermeister und Tischlermeister Stefan Palffy die Hilfs-Aktion. Zusätzlich wird ein indisches Krankenhaus, wo Infizierte behandelt werden, mit 35.000 Euro unterstützt.