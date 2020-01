Lawinengefahr bleibt in Teilen Tirols groß

Die Lawinengefahr bleibt auch am Donnerstag in Teilen Tirols oberhalb der Waldgrenze groß - also Stufe 4 der fünfteiligen Skala. Der Lawinenwarndienst Tirol ging abseits der gesicherten Pisten weiterhin von einer „sehr kritischen Lawinensituation“ aus. Die Verhältnisse für Touren und zum Freeriden seien sehr kritisch, hieß es.