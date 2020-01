Abgeriegelt: Osttiroler in China in Quarantäne

Es sei derzeit „wie in einer Geisterstadt“, so Robert Moser gegenüber dem ORF-Radio. Das Leben in der Stadt mit mehr als drei Millionen Einwohnern stehe derzeit still. „Von heute auf morgen wurden Millionen Menschen unter Quarantäne gesetzt“, berichtete der Osttiroler, der sich unter den insgesamt sieben Österreichern befindet, die sich derzeit noch in der Region aufhalten.