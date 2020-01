Wie das Coronavirus Oberösterreich in Atem hält

„Viele fragen an, ob sie ihre China-Reisen kostenlos stornieren dürfen. Das geht aber leider nicht. Das Coronavirus ist nicht in Tourismusregionen verbreitet, man muss jetzt einfach mal abwarten, wie sich die Situation entwickelt“, sagt Werner Mader vom gleichnamigen Reisebüro in Katsdorf. Auch in Hallstatt ist das Virus ein großes Thema – Einheimische fühlen sich von den vielen „Asia-Touristen“ bedroht, ließen sich im Salzkammergut-Klinikum durchchecken. „Bislang gab’s keine echten Verdachtsfälle bei uns“, so eine Spitalssprecherin. Es gebe aber Notfallpläne, man sei gerüstet. So auch im Kepler Uniklinikum: „Das ist nichts Neues für uns, es hat schon öfter neue Erkrankungen, wie zum Beispiel das SARS-Virus, gegeben. Wir haben Notfallpläne, sind gerüstet“, sagt Primar und Lungenspezialist Bernd Lamprecht.