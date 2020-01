Hermann Maier feiert nach Unfall Super-G-Comeback

Es ist eines der größten Comebacks der Sportgeschichte und wohl Hermann Maiers emotionalster Sieg: Nach seinem Triumph beim Super-G in Kitzbühel am 27. Jänner 2003 stehen dem Herminator Tränen der Freude in den Augen. Wenige Monate zuvor war noch nicht einmal klar gewesen, ob er jemals wieder an einem Rennen teilnehmen können würde, nachdem er sich bei einem Motorradunfall einen offenen Unterschenkelbruch zuzog und sogar eine Beinamputation in Betracht gezogen wurde. Doch im Jänner 2003 meldet sich Maier zurück und siegt auf seiner absoluten Lieblingsstrecke, der Streif.