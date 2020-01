„McPariasek“ humorvoll: „Das hab ich ‘braucht ...“

Wie reagiert ORF-Moderator Rainer Pariasek auf seinen „McDempsey“-Sager in Kitzbühel? Höchst humorvoll und locker, wie er in „Krone oder Kasperl“ im Gespräch mit „Krone“-Sportchef Peter Frauneder unter Beweis stellt. Frauneder, diesmal nicht im Studio, sondern aus Kitzbühel und Schladming zugeschaltet, holte sich für „Krone oder Kasperl“ auch Michi Dorfmeister und Rainer Schönfelder an seine Seite. Sein Stellvertreter Peter Moizi meldet sich aus Melbourne von den Austrialian Open mit Wolfgang Thiem. Und Moderator Michael Fally begrüßt Sie - solo - im Studio (siehe Video oben).