Gänsehaut pur! Nantes-Fans gedachten Emiliano Sala

Im ersten Ligue-1-Match des Tages war Offensivspieler Martin Terrier von Olympique Lyon nach 20 Minuten auf dem Rasen kollabiert. Der 22-Jährige blieb regungslos liegen und wurde noch am Spielfeld medizinisch versorgt. Der Club sagte in der Pause, dass es sich um einen „Ohnmachtsanfall“ gehandelt habe. Terrier gehe es aber mittlerweile „besser“ und er sei „wieder bei Bewusstsein“, hieß es weiters. Lyon gewann das Heimspiel gegen Schlusslicht Toulouse am Ende mit 3:0 (1:0).