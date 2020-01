Moderne Bankräuber haben USB-Stick statt Waffe

Beim Handy-Aufladen wollen Hacker nur Geld

Die Werkzeuge für einen digitalen Bankraub werden im Darknet zu relativ kleinen Preisen angeboten und sind teilweise sogar im Elektroladen an der Ecke zu bekommen. „Kriminelle Hacker scheuen auch nicht davor zurück, selbst in die Geldinstitute zu kommen“, weiß Michael Zoller. Der Geschäftsführer des ARZ (Allgemeines Rechenzentrum GmbH) mit Sitz in Innsbruck und sein Team sind derzeit bei nicht weniger als 27 Banken – unter anderem Hypo Tirol Bank und Volksbank – für die komplette IT verantwortlich. „Die Masche, bei der ein Betrüger als Kunde getarnt direkt in die Bankfiliale kommt und bittet sein Handy aufzuladen, ist nicht neu“, erklärt der IT-Profi. Bewaffnet mit einem so genannten USB Ninja-Kabel, das ausschaut wie ein herkömmliches Ladekabel fürs Smartphone, versuchen die Kriminellen in das System der Bank einzudringen. „Bei unseren Banken funktioniert die Masche aber nicht“, ist Zoller überzeugt. „Denn die einzelnen USB-Anschlüsse der Mitarbeiter sind Passwort geschützt.“ Damit hat auch der „KeyGrabber“ keine Chance, sensible Daten auszuspähen. Das kleine Teil mit einem Speichervolumen von bis zu 16 Gigabyte kann nämlich alles erfassen, was auf der Tastatur geschrieben wird.