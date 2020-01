Die Seilbahner planen neue Gondel auf das Aineck

Der Seilbahn-Chef hat es eilig: Schon im Sommer sollen die Einreichpläne für die neue Bahn vorliegen, im Herbst soll die Bauverhandlung über die Bühne gehen. „Derzeit arbeiten wir am Längenschnitt. Wir schauen uns an, wo die neuen Liftstützen stehen werden“, so der Chef. Schon im Frühjahr 2021 könnten die Bagger auffahren.